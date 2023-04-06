RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников прибыл с визитом в Грецию: страна обещает предоставить артиллерию, боеприпасы и БМП

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл с визитом Греции в рамках очередных встреч с официальными лицами стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

В Греции Украине пообещали больше поставок артиллерии и боеприпасов к стрелковому оружию, доступ к греческим госпиталям для раненых военнослужащих и дополнительные боевые машины пехоты советских времен.

Министр обороны Греции Никос Панагиотопулос заявил, что страна "окажет всяческую поддержку Украине на этом очень важном, решающем этапе войны".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется - это очень четкая позиция, которую мы заняли с самого начала", - добавил он.

Военные официальные лица заявили, что Греция также предоставила инструкторов для украинских сил специального назначения и операторов танков как вклад в масштабную военную помощь, которую возглавяют США и их союзниками.

При этом Греция не планирует предоставлять Украине танки Leopard. Панагиотопулос заявил, что государство не будет передавать Украине вооружение, если это ослабит ее обороноспособность.

К тому же Резников отметил, что Греция предложила помощь Украине для лучшей интеграции ее военного флота в НАТО.

"После этой войны, после победы Украины в этой войне мы вместе с нашими партнерами продолжим развивать нашу обороноспособность", - сказал Резников.

Напомним, в феврале Греция предоставила Украине боеприпасы и 20 бронированных машин БМП-1.

К тому же СМИ сообщали, что США готовы передать Греции 300 Bradley на замену БМП-1 и М113, которые страна предоставляет для нужд Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГрецияАлексей РезниковВоенная помощь