Резников: представители Донбасса в ТКГ должны иметь общественную легитимность

Представители оккупированного Донбасса в Контактной группе должны иметь общественную легитимность. На сегодня обсуждаются окончательные критерии, по которым эту легитимность будут определять.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, у президента Украины или главы делегации в Контактной группе для принятия решений должно быть ощущение, что у представителей Донбасса есть общественную легитимность и общественное признание. Предполагается, что это могут быть священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры или спорта.

Резников подчеркивает, что они должны быть выходцами из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, быть прописанными там.

"Мы сейчас обсуждаем, в том числе, окончательные критерии", - отметил вице-премьер.

Он также подчеркнул, что в Контактную группу могут пригласить избранных в 2010 году мэров и других представителей местной власти, поскольку с точки зрения законодательства, все местные советы там, избранные на последних легитимных выборах, до сих пор легитимны.

"У них всех есть представительский мандат, и он не закончился. Все эти люди могут продолжать выполнять свои обязанности до проведения новых законных местных выборов и избрания новых представителей местной власти", - пояснил Резников и добавил, что Киев не будет учитывать мнение других сторон при отборе таких представителей.

Напомним, ранее Резников заявлял, что приглашенные от ОРДЛО в Контактную группу Владислав Дейнего и Наталья Никонорова имеют российское гражданство. При этом эти представители оккупационной администрации принимают участие в работе подгрупп уже в течение нескольких лет и, кроме того, с точки зрения украинского законодательства остаются гражданами Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина заявил, что Консультативный совет при Контактной группе не был создан, поскольку участники мирного процесса не достигли договоренностей. Изначально планировалось, что представители ОРДЛО будут работать в этом совете.