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Резников отправился в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны ЕС

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Стокгольм, Среда 08 марта 2023 11:13
Резников отправился в Стокгольм на неформальную встречу министров обороны ЕС Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Украины Алексей Резников отправился в Стокгольм, где сегодня состоится неформальная встреча глав Минобороны стран Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"В Швеции началось заседание министров обороны ЕС. Я счастлив быть здесь. Мы поговорим об оружии, скорости в принятии решений и солидарности", - отметил Резников.

Украинский министр поблагодарил руководителя дипломатии ЕС Жозепа Борреля и министра обороны Швеции Пола Йонсона за организацию встречи.

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры стран ЕС соберут в начале марта, чтобы обсудить проблему поставок боеприпасов для Украины.

Кроме того, Боррель призвал страны ЕС передать Украину боеприпасы из своих запасов.

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Алексей Резников Евросоюз
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