Резніков пояснив, від чого залежить повторний наступ росіян на Україну

За його словами, ситуація на полі бою постій но змінюється. На це впливають як дії українських військових, так і погода.

"Дані змінюються, а ти ж не можеш загуглити цю інформацію. Її треба здобути. Далі ти аналізуєш ці факти, а інформація ж не стовідсоткова. Ти можеш планувати, аналізувати, робити певні або припущення, або прогнози, або писати сценарій. І правильним буде писати різні сценарії - від найгіршого до найкращого", - пояснив міністр.

Він підкреслив, що наразі рішення про повторний наступ росіян залежить від погодних умов. Через те, що багато військової техніки не може пересуватись по вогкому ґрунту.

"Ви ж розумієте, що колісна техніка по вогкому ґрунту не піде? Тільки, як військові кажуть, "гусянка" - гусеничні, а їх менше, ніж колісних. Як ви будете вести наступ, якщо у вас немає можливості просуватися? Тільки по дорогах, як вони це робили рік тому. Але на дорогах вони вишиковуються в колону, а у нас артилерія, що дозволяє її палити... "горить палає техніка ворожа" - відома пісня, ми з онуками приспівуємо. А якщо йти в наступ по фронту, то мають бути умови - це або мерзлий ґрунт, або вже суха земля. Тому питання - це кінець лютого, початок березня чи кінець березня? Це питання і погодних умов, в тому числі накопичених ними ресурсів, готовності їх підрозділів в тому ресурсі, тобто це низка факторів, які мають разом зібратись, якщо ми говоримо про підготовлений наступ. А не про непідготовлений, як вони це зробили в лютому минулого року, і наслідки його ми знаємо", - розповів Резніков.