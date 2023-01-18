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Резников объяснил, от чего зависит повторное наступление россиян на Украину

Новина українською →
Украина, Среда 18 января 2023 17:40
Резников объяснил, от чего зависит повторное наступление россиян на Украину Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Специалисты просчитывают все возможные варианты повторного наступления. Однако на действия кафиров влияет много окружающих факторов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Министра обороны Алексей Резников в интервью УНН.

По его словам, ситуация на поле боя постоянно меняется. На это влияют как действия украинских военных, так и погода.

"Данные меняются, а ты ведь не можешь загуглить эту информацию. Ее надо получить. Далее ты анализируешь эти факты, а информация ведь не стопроцентная. Ты можешь планировать, анализировать, делать определенные или предположения, или прогнозы, или писать сценарий. И правильным будет писать разные сценарии - от худшего до лучшего", - пояснил министр.

Он подчеркнул, что решение о повторном наступлении россиян зависит от погодных условий. Из-за того, что многие военные техники не могут передвигаться по сырой почве.

"Вы же понимаете, что колесная техника по сырой почве не пойдет? Только, как военные говорят, "гусянка" - гусеничные, а их меньше, чем колесных. Как вы будете вести наступление, если у вас нет возможности продвигаться? Только по дорогам, как они это делали год назад, но на дорогах они выстраиваются в колонну, а у нас артиллерия, позволяющая ее курить... "горит пылающая техника вражеская" - известная песня, мы с внуками припеваем. А если идти в наступление по фронту, то должны быть условия - это либо мерзлая почва, либо уже сухая земля.Поэтому вопрос - это конец февраля, начало марта или конец марта?Это вопрос и погодных условий, в том числе накопленных ими ресурсов, готовности их подразделений в том ресурсе, т.е. ряд факторов, которые должны вместе собраться, если мы говорим о подготовленном наступлении. А не о неподготовленном, как они это сделали в феврале прошлого года, и его последствия мы знаем", - рассказал Резников.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Институте изучения войны оценили вероятность повторного наступления России с севера и открытое вступление Беларуси в конфликт.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Россия может попытаться совершить свой последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения или уже в марте.

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