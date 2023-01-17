Резніков пояснив, чому Путін "одержимий" захопленням Бахмута

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на канал NHK .

За його словам, Путіну необхідне захоплення Бахмуту для того, щоб зберегти диктаторський режим. Окрім цього це дозволить йому показати росіянам наскільки вдалою є війна і змотивувати їх йти на фронт.

"Стратегічна мета росіян - сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалацією. Росіяни хочуть зберегти обличчя та представити себе переможцями", - сказав міністр.

Резніков заявив, що Україна почне вести переговори з Росією тільки після повного виведення окупаційних військ з усіх територій.