Українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink
У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Telegram.
За інформацією відомства, до Бахмуту відправили 29 безпілотників Matrice, 52 Mavic та 2 Autel, які допоможуть українським захисникам обороняти місто від постійних російських атак. Кошти на дрони було зібрано завдяки пожертвам українців.
Також наші військові найближчим часом отримають десятки Starlink для того, щоб забезпечити у Бахмуті супутниковий зв'язок.
Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що росіяни зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку.
Також ми писали, що окупанти знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті.
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