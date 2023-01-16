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Українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink

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Понеділок 16 січня 2023 17:05
Українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink Ілюстративне фото: українським військовим у Бахмуті передали десятки дронів та Starlink (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації в Telegram.

За інформацією відомства, до Бахмуту відправили 29 безпілотників Matrice, 52 Mavic та 2 Autel, які допоможуть українським захисникам обороняти місто від постійних російських атак. Кошти на дрони було зібрано завдяки пожертвам українців.

Також наші військові найближчим часом отримають десятки Starlink для того, щоб забезпечити у Бахмуті супутниковий зв'язок.

Нагадаємо, раніше в Генштабі доповідали, що росіяни зазнають значних втрат на Бахмутському напрямку.

Також ми писали, що окупанти знищили понад 4 тисячі житлових будинків у Бахмуті.

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