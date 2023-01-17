Резников объяснил, почему Путин "одержим" захватом Бахмута

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на канал NHK .

По его словам, Путину необходим захват Бахмута для того, чтобы сохранить диктаторский режим. Кроме того, это позволит ему показать россиянам насколько удачной является война и мотивировать их идти на фронт.

"Стратегическая цель россиян - сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями", - сказал министр.

Резников заявил, что Украина будет вести переговоры с Россией только после полного вывода оккупационных войск со всех территорий.