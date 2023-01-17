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Резников объяснил, почему Путин "одержим" захватом Бахмута

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин хочет захватить украинский город Бахмут с единой целью.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передает РБК-Украина со ссылкой на канал NHK.

По его словам, Путину необходим захват Бахмута для того, чтобы сохранить диктаторский режим. Кроме того, это позволит ему показать россиянам насколько удачной является война и мотивировать их идти на фронт.

"Стратегическая цель россиян - сесть за стол переговоров с Украиной на своих условиях, и это является причиной угроз эскалации. Россияне хотят сохранить лицо и представить себя победителями", - сказал министр.

Резников заявил, что Украина будет вести переговоры с Россией только после полного вывода оккупационных войск со всех территорий.

Напомним, что российские кафиры пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

В Бахмут, который сейчас является одним из самых горячих направлений, отправили 83 дрона и десятки терминалов Starlink для украинских военных.

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Министерство обороны УкраиныБахмут