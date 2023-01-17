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Резніков пояснив, чому Путін "одержимий" захопленням Бахмута

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Бахмут, Вівторок 17 січня 2023 18:23
Резніков пояснив, чому Путін "одержимий" захопленням Бахмута Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін хоче захопити українське місто Бахмут з єдиною цілль.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає РБК-Україна з посиланням на канал NHK.

За його словам, Путіну необхідне захоплення Бахмуту для того, щоб зберегти диктаторський режим. Окрім цього це дозволить йому показати росіянам наскільки вдалою є війна і змотивувати їх йти на фронт.

"Стратегічна мета росіян - сісти за стіл переговорів з Україною на своїх умовах, і це є причиною погроз ескалацією. Росіяни хочуть зберегти обличчя та представити себе переможцями", - сказав міністр.

Резніков заявив, що Україна почне вести переговори з Росією тільки після повного виведення окупаційних військ з усіх територій.

Нагадаємо, що російські окупанти намагалися штурмом атакувати передові позиції українських захисників у районі Бахмута. Проте наші бійці змогли відбити ворожу атаку та завдали противнику значних втрат.

У Бахмут, який зараз є одним з найбільш гарячих напрямків, відправили 83 дрони та десятки терміналів Starlink для українських військових.

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Міністерство оборони України Бахмут
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