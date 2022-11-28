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Резніков повідомив, скільки жінок загинуло на війні від початку вторгнення

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 101 українська жінка-військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Загинула 101 жінка-військовослужбовець. Зниклими безвісти обліковуємо 50, поранених понад 100", - заявив Резніков.

Він повідомив, що 50 жінок вже відзначені державними нагородами, мають звання Героїв України посмертно. Міністр додав, що у Збройних силах України проходять службу 59 786 жінок. З них 41 000 це військовослужбовці, а 19 тисяч це цивільні працівники. На передовій беруть участь близько 5 тисяч жінок.

Міністр додав, що у липні в Збройних силах було 38 629 жінок. Він констатував, що динаміка збільшення є суттєвою.

Нагадаємо, у серпні головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний заявив, що з початку повномасштабної війни Росії загинули майже 9 тисяч українських військовослужбовців.

Крім того, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що найбільший пік втрат українських військових був у травні.

У вересні голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що за шість місяців повномасштабної війни Росії проти України наша держава втратила десятки тисяч своїх захисників загиблими та пораненими.

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