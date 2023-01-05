Резніков: потреби в масовій мобілізації в Україні поки немає

"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати також, на жаль, є, ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось фахівців беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших завдань, але потреби в такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що зараз влада України зараз не застосовує той стовідсотковий потенціал, який передбачений мобілізацією, оголошеною 24 лютого 2024 року.

Також Резніков нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що зараз Україна не має такої великої потреби в людях, як Росія, але є потреба в зброї та техніці.

"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитись у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, прийматиметься рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки та оборони, нам потрібно збільшувати мобілізацію", - додав глава Міноборони.