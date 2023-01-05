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Резников: нужды в массовой мобилизации в Украине пока нет

Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине пока нет нужды в том, чтобы объявлять массовую мобилизацию. Сейчас она проходит в "спокойном режиме".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Мы добираем, мы пополняем, потери тоже, к сожалению, есть, мы возобновляем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу", - подчеркнул министр.

Он отметил, что сейчас власти Украины сейчас не применяют тот стопроцентный потенциал, который предусмотрен мобилизацией, объявленной 24 февраля 2024 года.

Также Резников напомнил слова главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что сейчас у Украины нет такой большой нужды в людях, как у России, но есть нужда в оружии и технике.

"Но, конечно, ситуация может на фронте измениться в любой момент, поэтому в зависимости от того, как будут развиваться события, будет приниматься решение СНБО, президента, ВР и тогда будет это публично, что мы увеличиваем потребности сектора безопасности и обороны, нам нужно увеличивать мобилизацию", - добавил глава Минобороны.

Напомним, ранее Залужный заявлял, что потребности в новой волне мобилизации в Украине для сбора еще сотен тысяч людей нет. В настоящее время украинское войско укомплектовано и требует большего вооружения.

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