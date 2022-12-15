Залужний про мобілізацію: мені не потрібні ще сотні тисяч людей, мені потрібні танки

Потреби у новій хвилі мобілізації в Україні задля збору ще сотень тисяч людей немає. Наразі українське військо укомплектоване і потребує більше озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю виданню The Economist.

Так, на питання журналіста чи потрібна Україні нова хвиля мобілізації, Залужний відповів, що її проводять "в тому вигляді, в якому вона є".

"У нас достатньо людей, і я чітко бачу, що я маю. Я маю достатньо. Мені не потрібно ще сотні тисяч. Нам потрібні танки, нам потрібні бронетранспортери, нам потрібні БМП. І нам потрібні боєприпаси..." - підкреслив головнокомандувач.

Нагадаємо, раніше в Міноборони пояснювали, продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу бойових дій. Тому будь-які прогнози щодо цього питання некоректні.

Тим часом в Генштабі сьогодні заявили, мобілізація в Україні проводиться за планом, поступово доукомплектовуючи війська і раптовості у цьому процесі, як у Росії, не буде.

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