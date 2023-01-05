ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков: потреби в масовій мобілізації в Україні поки немає

Новость на русском →
Київ, Четвер 05 січня 2023 21:25
Резніков: потреби в масовій мобілізації в Україні поки немає Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні поки що немає потреби оголошувати масову мобілізацію. Наразі вона проходить у "спокійному режимі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Ми добираємо, ми поповнюємо, втрати також, на жаль, є, ми поновлюємо втрати наших бойових бригад, якихось фахівців беремо особливих, які нам потрібні для тих чи інших завдань, але потреби в такій масовій мобілізації станом на сьогоднішній день я не бачу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що зараз влада України зараз не застосовує той стовідсотковий потенціал, який передбачений мобілізацією, оголошеною 24 лютого 2024 року.

Також Резніков нагадав слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що зараз Україна не має такої великої потреби в людях, як Росія, але є потреба в зброї та техніці.

"Але, звісно, ситуація може на фронті змінитись у будь-який момент, тому залежно від того, як розвиватимуться події, прийматиметься рішення РНБО, президента, ВР і тоді буде це публічно, що ми збільшуємо потреби сектору безпеки та оборони, нам потрібно збільшувати мобілізацію", - додав глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Залужний заявляв, що потреби у новій хвилі мобілізації в Україні для збору ще сотень тисяч людей немає. Наразі українське військо укомплектоване та потребує більшого озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Олексій Резніков Війна Росії проти України мобилизация в Украине
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет