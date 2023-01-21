Резніков показав перший вертоліт Sea King, отриманий від Британії
Українські військові отримали у своє розпорядження гелікоптер Sea King. Його передала Велика Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна за посиланням на Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.
За його словами, Sea King прибув у розпорядження військових біля Чорного моря. Це перший такий вертоліт, який прибув в Україну. Він буде допомагати українським військовим у пошуково-рятувальних місіях.
"Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.
Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Зазначимо, що гелікоптери Sea King раніше використовувалися як Королівськими військово-повітряними силами, так і Королівським флотом.
Нагадаємо, що Британія передасть Україні Sea King стало відомо ще 23 листопада. Загалом наша країна отримає три такі вертольоти.
Також ми писали, що Британія відправила в Україну понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.
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