Резніков показав перший вертоліт Sea King, отриманий від Британії

За його словами, Sea King прибув у розпорядження військових біля Чорного моря. Це перший такий вертоліт, який прибув в Україну. Він буде допомагати українським військовим у пошуково-рятувальних місіях.

"Разом ми захистимо моря та землі по всій Європі", - написав Резніков.

Sea King from the UK has arrived in its new kingdom near the Black Sea in Ukraine!

It is a strong reinforcement for the Ukrainian Navy. Our cooperation will continue to increase.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L