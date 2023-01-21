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Резников показал первый вертолет Sea King, полученный от Великобритании

Новина українською →
Украина, Суббота 21 января 2023 20:53
Резников показал первый вертолет Sea King, полученный от Великобритании Фото: в Украину прибыл вертолет Sea King (wikimedia)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные получили в свое распоряжение вертолет Sea King. Его передала Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, Sea King прибыл в распоряжение военных у Черного моря. Это первый вертолет, который прибыл в Украину. Он будет помогать украинским военным в поисково-спасательных миссиях.

"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - написал Резников.

Отметим, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом.

Напомним, что Великобритания передаст Украине Sea King стало известно еще 23 ноября. В целом наша страна получит три таких вертолета.

Также мы писали, что Великобритания отправила в Украину более 15 тысяч зимних наборов обмундирования , а также около 900 генераторов и передала их украинским военным.

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