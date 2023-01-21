Резников показал первый вертолет Sea King, полученный от Великобритании
Украинские военные получили в свое распоряжение вертолет Sea King. Его передала Великобритания.
Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, Sea King прибыл в распоряжение военных у Черного моря. Это первый вертолет, который прибыл в Украину. Он будет помогать украинским военным в поисково-спасательных миссиях.
"Вместе мы защитим моря и земли по всей Европе", - написал Резников.
Морской король из Великобритании имеется в своем новом королевстве близ Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Это является сильным перевоплощением для российского Navy. Наше сотрудничество должно продолжаться.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Отметим, что вертолеты Sea King ранее использовались как Королевскими военно-воздушными силами, так и Королевским флотом.
Напомним, что Великобритания передаст Украине Sea King стало известно еще 23 ноября. В целом наша страна получит три таких вертолета.
Также мы писали, что Великобритания отправила в Украину более 15 тысяч зимних наборов обмундирования , а также около 900 генераторов и передала их украинским военным.
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