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Британія передала 15 тисяч зимових комплектів та 900 генераторів, - Генштаб

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Неділя 25 грудня 2022 15:56
Британія передала 15 тисяч зимових комплектів та 900 генераторів, - Генштаб Фото: Британія відправила ЗСУ 15 тисяч зимових комплектів та 900 генераторів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Британія відправила до України понад 15 тисяч зимових наборів обмундирування, а також близько 900 генераторів та передала їх українським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Великобританія передала Україні понад 900 генераторів та відправила Збройним силам України близько 15 тисяч наборів комплектів для екстремальних холодів, включаючи одяг для холодної погоди, важкі спальні мішки та утеплені намети. Ми очікуємо, що до Різдва буде доставлено ще 10 тисяч комплектів для холодної погоди" , - Заявив міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Нагадаємо, раніше Британія виділила новий пакет допомоги Україні, до якого увійшли зенітні установки та засоби боротьби з дронами.

Крім того, міністр оборони Бен Воллес не виключає можливість передачі авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Також нещодавно британський прем'єр Ріші Сунак попросив уряд дати оцінку ходу війни в Україні, що може вплинути на постачання озброєнь.

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