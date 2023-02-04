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Резніков показав, чим росіяни захищаються від українських HIMARS

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 4 лютого, міністр оборони Олексій Резніков показав, чим нині захищаються російські військові від українських HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Резніков показав, як виглядає військовий кутниковий відбивач, який використовують військові РФ для захисту.

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t.me/ministry_of_defense_ua)

"Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS"

В своєму акаунті в Twitter міністр наголосив, що дійсно "це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".

Нагадаємо, днями Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами.

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Російська ФедераціяОлексій РезніковМинистерство обороны РФ