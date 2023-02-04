Резніков показав, чим росіяни захищаються від українських HIMARS

Сьогодні, 4 лютого, міністр оборони Олексій Резніков показав, чим нині захищаються російські військові від українських HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Резніков показав, як виглядає військовий кутниковий відбивач, який використовують військові РФ для захисту.
"Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS"
В своєму акаунті в Twitter міністр наголосив, що дійсно "це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".
Нагадаємо, днями Резніков пообіцяв партнерам, що Україна не буде бити по РФ далекобійними ракетами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.