Резников показал, чем россияне защищаются от украинских HIMARS

Сегодня, 4 февраля, министр обороны Алексей Резников показал, чем сейчас защищаются российские военные от украинских HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.
Резников показал, как выглядит военный угольниковый отражатель, который используют военные РФ для защиты.
"Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS"
В своем аккаунте в Twitter министр подчеркнул, что действительно "это война свободного будущего против тоталитарного прошлого".
Напомним, на днях Резников пообещал партнерам, что Украина не будет бить по РФ дальнобойными ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.