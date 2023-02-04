Резников показал, чем россияне защищаются от украинских HIMARS

Резников показал, как выглядит военный угольниковый отражатель, который используют военные РФ для защиты.

Фото: министр обороны Алексей Резников (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS"

В своем аккаунте в Twitter министр подчеркнул, что действительно "это война свободного будущего против тоталитарного прошлого".