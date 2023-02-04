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Резников показал, чем россияне защищаются от украинских HIMARS

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, министр обороны Алексей Резников показал, чем сейчас защищаются российские военные от украинских HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Резников показал, как выглядит военный угольниковый отражатель, который используют военные РФ для защиты.

Фото: министр обороны Алексей Резников (t.me/ministry_of_defense_ru)

"Вся территория у Херсонского моста была покрыта десятками таких российских отражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS"

В своем аккаунте в Twitter министр подчеркнул, что действительно "это война свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Напомним, на днях Резников пообещал партнерам, что Украина не будет бить по РФ дальнобойными ракетами.

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Российская ФедерацияАлексей РезниковМинистерство обороны РФ