Резніков показав, чим росіяни захищаються від українських HIMARS

Сьогодні, 4 лютого, міністр оборони Олексій Резніков показав, чим нині захищаються російські військові від українських HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Резніков показав, як виглядає військовий кутниковий відбивач, який використовують військові РФ для захисту. Фото: міністр оборони Олексій Резніков (t.me/ministry_of_defense_ua) "Вся територія біля Херсонського мосту була вкрита десятками таких російських відбивачів. Ворог намагався використати цей анахронізм, щоб захиститися від... HIMARS" В своєму акаунті в Twitter міністр наголосив, що дійсно "це війна вільного майбутнього проти тоталітарного минулого".