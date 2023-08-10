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Резніков показав бронемашини Senator, які Україні передала Канада

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Канада передала українським військовим бронемашини Senator. Міністр оборони Олексій Резніков показав нові автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони в Twitter.

Резніков подякував канадським колегам Аніті Ананд та Біллу Блеру, а також народу Канади за передані броньовані машини. Він наголосив, що Канада і Україна мають однакові погляди на ситуацію на полі бою.

Сам міністр зробив тест-драйв броньовика для ЗСУ. Резніков спробував поїздити на Senator по бездоріжжю.

"Ці бронемашини допоможуть захистити наших військових під час бойових завдань і врятують тисячі життів. Адже це люди перемагають у війні", - зазначив глава Міноборони.

Що відомо про машини Senator

Senator - високопрохідні бронемашини канадського виробника Roshel. Автомобіль використовується для різних задач, зокрема для транспортування особового складу, евакуації поранених. Також на них можна встановили зброю.

Нагадаємо, Канада ще взимку оголосила про передачу Україні машин Senator. У червні стало відомо, що частину автомобілів вже доставили.

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КанадаВійськова допомогаВійна в УкраїніОлексій Резніков