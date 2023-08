Резников показал бронемашины Senator, которые Украине передала Канада

Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады за переданные бронированные машины. Он подчеркнул, что у Канады и Украины одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Сам министр сделал тест-драйв броневика для ВСУ. Резников попытался поездить на Senator по бездорожью.

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Это ведь люди побеждают в войне", - отметил глава Минобороны.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

Им смотреть, чтобы сделать те же самые ... pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023