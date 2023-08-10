RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников показал бронемашины Senator, которые Украине передала Канада

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Канада передала украинским военным бронемашины Senator. Министр обороны Алексей Резников показал новые автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны в Twitter.

Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады за переданные бронированные машины. Он подчеркнул, что у Канады и Украины одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Сам министр сделал тест-драйв броневика для ВСУ. Резников попытался поездить на Senator по бездорожью.

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Это ведь люди побеждают в войне", - отметил глава Минобороны.

Что известно о машинах Senator

Senator - высокопроходные бронемашины канадского производителя Roshel. Автомобиль используется для разных задач, в частности для транспортировки личного состава, эвакуации раненых. Также на них можно установить оружие.

Напомним, Канада еще зимой объявила о передаче Украине машин Senator. В июне стало известно, что часть автомобилей уже доставлена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КанадаВоенная помощьВойна в УкраинеАлексей Резников