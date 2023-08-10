Резников показал бронемашины Senator, которые Украине передала Канада

Резников поблагодарил канадских коллег Аниту Ананд и Билла Блэра, а также народ Канады за переданные бронированные машины. Он подчеркнул, что у Канады и Украины одинаковые взгляды на ситуацию на поле боя.

Сам министр сделал тест-драйв броневика для ВСУ. Резников попытался поездить на Senator по бездорожью.

"Эти бронемашины помогут защитить наших военных во время боевых задач и спасут тысячи жизней. Это ведь люди побеждают в войне", - отметил глава Минобороны.

Welcome to Ukraine, Senators Rochelle!

Эти armored vehicles aid в защите наших трупов при combat mission. Они будут защищать тысячи людей из наших солдатов. Because, по всему, это человек, который может вести этот бой.

Им смотреть, чтобы сделать те же самые ... pic.twitter.com/7ahRhIlHbc — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 9, 2023

Что известно о машинах Senator

Senator - высокопроходные бронемашины канадского производителя Roshel. Автомобиль используется для разных задач, в частности для транспортировки личного состава, эвакуации раненых. Также на них можно установить оружие.

Напомним, Канада еще зимой объявила о передаче Украине машин Senator. В июне стало известно, что часть автомобилей уже доставлена.

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