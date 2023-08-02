Резніков показав 10-ту модель FPV-дрона, яка стає в експлуатацію у ЗСУ

"Маємо невеликий ювілей. Тримаю в руках 10-ту модель FPV-дрона, який офіційно стає в експлуатацію у Збройних Силах України. Переконливі ТТХ і новий масштаб виробництва. Головне - збережені життя наших воїнів. Необхідні процедури сьогодні завершила відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України, далі – мій наказ", - написав Резніков.

За його словами, цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в України, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень - виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин.

Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БПЛА різних типів - розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БПЛА як окрему категорію.

"Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити", - розповів міністр.

Він зазначив, що у вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. Формальності, які раніше займали до двох років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони.

"Демонстративно будувати завод розміром зі стадіон ми не будемо. Принаймні, не зараз. Ми знайдемо асиметричне рішення, ворог його відчує на полі бою", - наголосив Резніков.

Фото: Резніков показав 10-ту модель FPV-дрона (facebook.com/reznikovoleksii)

Виробництво дронів в Україні

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва. Він також розповів, що в Україні справжній бум виробництва дронів. Зокрема, через те, що уряду вдалося спростити процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки.

Також Кабінет міністрів виділив цього року 40 мільярдів гривень для інвестицій в українських виробників безпілотників.