Резников показал 10-ю модель FPV-дрона, которая становится в эксплуатацию в ВСУ

"Имеем небольшой юбилей. Держу в руках 10-ту модель FPV-дрона, который официально становится в эксплуатацию в Вооруженных Силах Украины. Убедительные ТТХ и новый масштаб производства. Главное - сохраненные жизни наших воинов. Необходимые процедуры сегодня завершила соответствующая комиссия при Департаменте военно- технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины, далее мой приказ", - написал Резников.

По его словам, этот FPV-дрон, как и другие модели, собираются в Украине, но преимущественно из иностранных комплектующих. Следующий уровень – производить основные комплектующие в Украине и обеспечить диверсификацию, чтобы гарантировать независимость и устойчивость поставок армии при любых обстоятельствах.

Резников напомнил, что за 15 месяцев Минобороны уже приняло на вооружение/в эксплуатацию более 30 моделей БПЛА разных типов - разведывательных, ударных, дронов-камикадзе и баражирующих боеприпасов. Официально созданы боеприпасы для БПЛА как отдельная категория.

"Все это тестируется на поле боя нашими воинами, модернизируется. Постепенно состоится унификация. Сейчас мы действуем максимально гибко, чтобы все способные команды разработчиков и производителей имели возможность проявить себя", - рассказал министр.

Он отметил, что в сентябре 2022 года по инициативе Минобороны существенно упрощены процедуры принятия вооружения и военной техники в эксплуатацию. Формальности, ранее занимавшие до двух лет, теперь мы проводим за считанные недели, в этом производителям помогает, в частности, Акселератор Министерства обороны.

"Демонстративно строить завод размером со стадион мы не будем. По крайней мере, не сейчас. Мы найдем асимметричное решение, враг его почувствует на поле боя", - подчеркнул Резников.

Фото: Резников показал 10-ю модель FPV-дрона (facebook.com/reznikovoleksii)

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.