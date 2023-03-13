Резніков поговорив з міністром оборони США: обговорили шляхи до перемоги у війні

У понеділок, 13 березня, міністр оборони України провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України.

"Перед майбутньою зустріччю у форматі "Рамштайн" у мене була розмова з моїм великим другом Ллойдом Остіном", - йдеться у повідомленні. Резніков зазначив, вони обмінялися думками про співпрацю та шлях до перемоги у війні в Україні. Він назвав це щирою підтримкою союзників, яка вселяє у нього великий оптимізм щодо майбутнього. "Солідарність стає ефективністю на полі битви", - додав міністр оборони України.