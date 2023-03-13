ua ru
Пн, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Резніков поговорив з міністром оборони США: обговорили шляхи до перемоги у війні

Новость на русском →
Понеділок 13 березня 2023 22:35
Резніков поговорив з міністром оборони США: обговорили шляхи до перемоги у війні Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 13 березня, міністр оборони України провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави оборонного відомства України.

"Перед майбутньою зустріччю у форматі "Рамштайн" у мене була розмова з моїм великим другом Ллойдом Остіном", - йдеться у повідомленні.

Резніков зазначив, вони обмінялися думками про співпрацю та шлях до перемоги у війні в Україні. Він назвав це щирою підтримкою союзників, яка вселяє у нього великий оптимізм щодо майбутнього.

"Солідарність стає ефективністю на полі битви", - додав міністр оборони України.

Нагадаємо, що Європейський Союз має розглянути проєкт пропозиції щодо виділення 1 млрд євро на снаряди для України. Проте для боротьби проти Росії нашій державі потрібно у чотири рази більше снарядів.

Запит Пентагону на закупівлі обсягом 170 млрд доларів на новий фінансовий рік спрямований на заміну боєприпасів, що постачаються Україні, а також таких озброєнь, як ракети великої дальності, які будуть потрібні в конфлікті з Китаєм.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Пентагон Сполучені Штати Америки Війна в Україні
NEWS
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
Лідер Китаю планує поговорити із Зеленським, - WSJ
DAILY
Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Навіщо Росії Бахмут "за будь-яку ціну" і чому Україна вирішила утримувати місто