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Резников поговорил с министром обороны США: обсудили пути к победе в войне

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Понедельник 13 марта 2023 22:35
Резников поговорил с министром обороны США: обсудили пути к победе в войне Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 13 марта, министр обороны Украины провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины.

"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином", - говорится в сообщении.

Резников отметил, что они обменялись мнениями о сотрудничестве и пути к победе в войне в Украине. Он назвал это искренней поддержкой союзников, внушающей в него большой оптимизм в отношении будущего.

"Солидарность становится эффективностью на поле битвы", - добавил министр обороны Украины.

Напомним, что Европейский Союз должен рассмотреть проект предложения по выделению 1 млрд евро на снаряды для Украины. Однако для борьбы против России нашему государству нужно в четыре раза больше снарядов.

Запрос Пентагона на закупки объемом 170 млрд долларов на новый финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также таких вооружений, как ракеты большой дальности, которые потребуются в конфликте с Китаем.

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