Резников поговорил с министром обороны США: обсудили пути к победе в войне
В понедельник, 13 марта, министр обороны Украины провел разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы оборонного ведомства Украины.
"Перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн" у меня был разговор с моим большим другом Ллойдом Остином", - говорится в сообщении.
Резников отметил, что они обменялись мнениями о сотрудничестве и пути к победе в войне в Украине. Он назвал это искренней поддержкой союзников, внушающей в него большой оптимизм в отношении будущего.
"Солидарность становится эффективностью на поле битвы", - добавил министр обороны Украины.
Напомним, что Европейский Союз должен рассмотреть проект предложения по выделению 1 млрд евро на снаряды для Украины. Однако для борьбы против России нашему государству нужно в четыре раза больше снарядов.
Запрос Пентагона на закупки объемом 170 млрд долларов на новый финансовый год направлен на замену поставляемых Украине боеприпасов, а также таких вооружений, как ракеты большой дальности, которые потребуются в конфликте с Китаем.
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