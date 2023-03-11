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Пентагон запросить 170 млрд доларів на ракети і заміну боєприпасів, що постачаються Україні, - Bloomberg

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Вашингтон, Субота 11 березня 2023 12:49
Пентагон запросить 170 млрд доларів на ракети і заміну боєприпасів, що постачаються Україні, - Bloomberg Фото: Пентагон збільшить закупівлі боєприпасів для заміни поставляються Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Запит Пентагону на закупівлі обсягом 170 млрд доларів на новий фінансовий рік спрямований на заміну боєприпасів, що постачаються Україні, а також таких озброєнь, як ракети великої дальності, які будуть потрібні в конфлікті з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з документом, отриманим Bloomberg News, Міністерство оборони США запросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, з яких 32,8 млрд доларів - на будівництво нових кораблів; 61 млрд доларів для ВПС, включаючи Космічні сили США, та 24,4 млрд доларів для армії.

Документ із досліджень та розробок вимагає загалом 145 млрд доларів, з них 46 млрд доларів для ВПС, 27 млрд доларів для ВМФ та 15,7 млрд доларів для армії. Документи мають бути опубліковані Пентагоном у понеділок у рамках докладного розкриття запиту на бюджет на фінансовий рік, що розпочинається 1 жовтня.

Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок - 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

Основні моменти запитів боєприпасів включають:

  • 951 млн доларів на 550 ракет класу "повітря-земля" виробництва Lockheed Martin Corp.
  • 928 млн доларів на 831 ракету класу "повітря-повітря" Amraam ВМС/ВПС від Raytheon Technologies Corp.
  • 886 млн доларів на купівлю 5016 ракет GMLRS у Lockheed Martin.
  • 639 млн доларів на купівлю 91 протикорабельної ракети великої дальності ВМФ у Lockheed Martin.
  • 400 млн доларів на покупку нової версії Stinger під назвою M-Shorad.
  • 308 млн доларів на 78 удосконалених торпед MK-48 від Lockheed Martin.
  • 199 млн доларів на купівлю 541 протитанкової ракети Javelin виробництва Raytheon-Lockheed, яку українські сили цінують за їхню смертоносну ефективність проти російських танків.
  • 179 млн доларів на покупку у Lockheed Martin 28 додаткових мобільних ракетних комплексів Himars.

Нагадаємо, завод із виробництва мобільних ракетних установок Lockheed Martin готується збільшити виробництво систем HIMARS після того, як їхній успіх на полі бою в Україні збільшив попит з боку інших країн.

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