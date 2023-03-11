Пентагон запросить 170 млрд доларів на ракети і заміну боєприпасів, що постачаються Україні, - Bloomberg

Запит Пентагону на закупівлі обсягом 170 млрд доларів на новий фінансовий рік спрямований на заміну боєприпасів, що постачаються Україні, а також таких озброєнь, як ракети великої дальності, які будуть потрібні в конфлікті з Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з документом, отриманим Bloomberg News, Міністерство оборони США запросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, з яких 32,8 млрд доларів - на будівництво нових кораблів; 61 млрд доларів для ВПС, включаючи Космічні сили США, та 24,4 млрд доларів для армії.

Документ із досліджень та розробок вимагає загалом 145 млрд доларів, з них 46 млрд доларів для ВПС, 27 млрд доларів для ВМФ та 15,7 млрд доларів для армії. Документи мають бути опубліковані Пентагоном у понеділок у рамках докладного розкриття запиту на бюджет на фінансовий рік, що розпочинається 1 жовтня.

Серед найбільших цілей у галузі досліджень та розробок - 3,7 млрд доларів на нову міжконтинентальну балістичну ракету Sentinel корпорації Northrop Grumman, 3 млрд доларів на розробку бомбардувальника B-21 та 2,3 млрд доларів на програму "Домінування у повітрі наступного покоління", призначену для заміни винищувача F-22.

Основні моменти запитів боєприпасів включають: