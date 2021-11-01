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Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 10:53
Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (t me OP_UA)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков йде відставку. Він написав заяву про звільнення.

Відповідна заява є в розпорядження РБК-Україна.

Заява про звільнення Резнікова виглядає так.

Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ

Раніше відповідну інформацію поширив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що заява вже в Апараті Ради.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що в ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - поки що невідомо.

Нагадаємо, Резніков може стати новим міністром оборони.

Раніше РБК-Україна дізналось про кадрові перестановки в Кабміні.

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Олексій Резніков
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