Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ
Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (t me OP_UA)
Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков йде відставку. Він написав заяву про звільнення.
Відповідна заява є в розпорядження РБК-Україна.
Заява про звільнення Резнікова виглядає так.
Раніше відповідну інформацію поширив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що заява вже в Апараті Ради.
Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що в ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - поки що невідомо.
Нагадаємо, Резніков може стати новим міністром оборони.
Раніше РБК-Україна дізналось про кадрові перестановки в Кабміні.