Резніков підтвердив свою відставку з посади голови МінТОТ

Віце-прем'єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков йде відставку. Він написав заяву про звільнення.

Заява про звільнення Резнікова виглядає так.

Раніше відповідну інформацію поширив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук. Він зазначив, що заява вже в Апараті Ради.

Крім того, джерела РБК-Україна повідомляли, що в ТКГ Резніков не залишиться. Хто на зміну - поки що невідомо.