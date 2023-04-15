Резніков підбив підсумки переговорів про військову допомогу Україні в чотирьох країнах
Міністр оборони України Олексій Резніков провів переговори з колегами у чотирьох країнах Європи. Головною темою обговорень стала військова допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу оборонного відомства у Facebook.
За словами Резнікова, за 10 днів він разом з командою перебував у Греції, Кіпрі, Іспанії та Румунії.
"Метою є незмінна - зброя та інші форми підтримки, які зміцнюють Сили оборони України. Під час візитів зустрічаємося з лідерами органів представницької влади, з виробниками, з медіа. Щоб мати максимально широке коло підтримки", - розповів глава Міноборони.
Він зазначив, що пріоритетами України залишаються захист неба, створення "броньованого кулака" та забезпечення боєприпасами.
При цьому Резніков уточнив, що нашу країну цікавить не лише західна зброя, яка забезпечує якісну перевагу, а й платформи радянського зразка, зокрема ракети та снаряди до них. Подібне озброєння негайно перекидається на поле бою.
"Такі візити та зустрічі на політичному рівні дуже корисні, адже не лише допомагають підтримувати високу загальну динаміку, а й сприяють швидкому вирішенню багатьох практичних питань, для чого в дистанційному режимі знадобилися б тижні часу", - наголосив Резніков.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв про плани США передати Україні додаткові танки Abrams та БМП Bradley.
Також ми писали, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть кулемети та патрони.
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