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Резников подвел итоги переговоров о военной помощи Украине в четырех странах

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Суббота 15 апреля 2023 17:17
Резников подвел итоги переговоров о военной помощи Украине в четырех странах Фото: Алексей Резников, глава Минобороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с коллегами в четырех странах Европы. Главной темой обсуждений стала военная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного ведомства в Facebook.

По словам Резникова, за 10 дней он вместе с командой находился в Греции, Кипре, Испании и Румынии.

"Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, с производителями, с медиа. Чтобы иметь максимально широкий круг поддержки", - рассказал глава Минобороны.

Он отметил, что приоритетами Украины остаются защита неба, создание "бронированного кулака" и обеспечение боеприпасами.

При этом Резников уточнил, что нашу страну интересует не только западное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество, но и платформы советского образца, в частности ракеты и снаряды к ним. Подобное вооружение немедленно перебрасывается на поле боя.

"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени", - подчеркнул Резников.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял о планах США передать Украине дополнительные танки Abrams и БМП Bradley.

Также мы писали, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут пулеметы и патроны.

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