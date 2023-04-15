Резников подвел итоги переговоров о военной помощи Украине в четырех странах
Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с коллегами в четырех странах Европы. Главной темой обсуждений стала военная помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного ведомства в Facebook.
По словам Резникова, за 10 дней он вместе с командой находился в Греции, Кипре, Испании и Румынии.
"Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, с производителями, с медиа. Чтобы иметь максимально широкий круг поддержки", - рассказал глава Минобороны.
Он отметил, что приоритетами Украины остаются защита неба, создание "бронированного кулака" и обеспечение боеприпасами.
При этом Резников уточнил, что нашу страну интересует не только западное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество, но и платформы советского образца, в частности ракеты и снаряды к ним. Подобное вооружение немедленно перебрасывается на поле боя.
"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял о планах США передать Украине дополнительные танки Abrams и БМП Bradley.
Также мы писали, что Канада предоставит Украине новый пакет военной помощи. В него войдут пулеметы и патроны.
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