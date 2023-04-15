Резников подвел итоги переговоров о военной помощи Украине в четырех странах

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу оборонного ведомства в Facebook .

По словам Резникова, за 10 дней он вместе с командой находился в Греции, Кипре, Испании и Румынии.

"Цель неизменна - оружие и другие формы поддержки, которые укрепляют Силы обороны Украины. Во время визитов встречаемся с лидерами органов представительной власти, с производителями, с медиа. Чтобы иметь максимально широкий круг поддержки", - рассказал глава Минобороны.

Он отметил, что приоритетами Украины остаются защита неба, создание "бронированного кулака" и обеспечение боеприпасами.

При этом Резников уточнил, что нашу страну интересует не только западное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество, но и платформы советского образца, в частности ракеты и снаряды к ним. Подобное вооружение немедленно перебрасывается на поле боя.

"Такие визиты и встречи на политическом уровне очень полезны, ведь не только помогают поддерживать высокую общую динамику, но и способствуют быстрому решению многих практических вопросов, для чего в дистанционном режиме понадобились бы недели времени", - подчеркнул Резников.