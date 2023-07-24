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Резніков передасть до Пентагона звіт про ефективність касетних боєприпасів

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Україна, Понеділок 24 липня 2023 10:51
Резніков передасть до Пентагона звіт про ефективність касетних боєприпасів Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони України цього тижня поділиться із Вашингтоном звітом про ефективне використання касетних боєприпасів, поставлених США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова CNN.

Міністр сказав, що очікує звіту, який потім передасть до Пентагона "ймовірно, у понеділок чи вівторок", тобто 24 або 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки застосування (касетних боєприпасів, - ред.), тому я думаю, що наступного тижня я матиму перший звіт, і я поділюся цим звітом зі своїми партнерами в Пентагоні", - сказав він.

Резніков не став розкривати подробиці до того, як з'явиться звіт, але сказав, що очікує, що вони будуть найбільш ефективними, "особливо проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейних боїв, а також вони будуть ефективні проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти, вони також будуть гарними проти піхоти в польових умовах".

Обмін звітом є частиною угоди з Пентагоном щодо отримання касетних боєприпасів, які отримали назву DPICMS, сказав Резніков.

Касетні боєприпаси

США на початку липня передали Україні касетні боєприпаси. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Представник Білого дому Джон Кірбі минулого тижня заявив, що українські сили використовують надані США касетні боєприпаси проти Росії "належним чином" та "ефективно".

"Вони використовують їх за призначенням. Вони ефективно їх використовують і вони фактично впливають на російські оборонні порядки та оборонні маневри Росії", - сказав Кірбі журналістам.

США заявили, що рішення надати Україні DPICM пов'язане із низьким рівнем постачання стандартних 155-мм артилерійських снарядів. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, постачання кластерів є "тимчасовим".

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