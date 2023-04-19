Резніков: Patriot дають можливість, якої раніше не було, але літаки - верхівка піраміди

Побудова багаторівневої системи ППО/ПРО в найкоротші терміни, є пріоритетом для України. Водночас винищувачі західного зразка для наших воїнів - вершина піраміди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

Багаторівнева система ППО є важливою, оскільки забезпечує захист українських міст, критичної інфраструктури та наших воїнів у тилі й на фронті.

Поставки Patriot, як пояснив Резніков, допоможуть захистити Україну від російських ударів балістичними ракетами.

"Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували", - додав міністр.

Зокрема винищувачі МіГ від Польщі та Словаччини також допоможуть посилити наш захист від російських ракет й "Шахедів".

"З огляду на варварську тактику Кремля нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка - вершина цієї піраміди", - зауважив Резніков.

За словами міністра, щодо кожної нової платформи Україна спочатку чула від Заходу відмову. Однак, поступово рішення союзників змінювались на користь нашої країни.

"Чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому. Вдячний усім партнерам за безцінну допомогу. Ми ніколи не забудемо, що світло і тепло у наших будинках минулої зими вдалося зберегти багато в чому завдяки підтримці друзів, які забезпечили нам засоби для оборони", - відзначив міністр оборони.