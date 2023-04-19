Резников: Patriot дают возможность, которой раньше не было, но самолеты - верхушка пирамиды

Построение многоуровневой системы ПВО/ПРО в кратчайшие сроки является приоритетом для Украины. В то же время истребители западного образца для наших воинов - вершина пирамиды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Многоуровневая система ПВО важна, поскольку обеспечивает защиту украинских городов, критической инфраструктуры и наших воинов в тылу, а также на фронте.

Поставки Patriot, как пояснил Резников, помогут защитить Украину от российских ударов баллистическими ракетами.

"Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров - повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами. IRIS'ы, как и NASAMS'ы, прекрасно себя зарекомендовали", - добавил министр.

В частности, истребители МиГ от Польши и Словакии также помогут усилить нашу защиту от российских ракет и "Шахедов".

"Учитывая варварскую тактику Кремля, нам нужно больше платформ разного уровня и боеприпасы к ним. Нам нужно больше ПЗРК. Самолеты западного образца - вершина этой пирамиды", - отметил Резников.

По словам министра, по каждой новой платформе Украина сначала слышала от Запада отказ. Однако, постепенно решения союзников менялись в пользу нашей страны.

"Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет задействовать для победы, тем быстрее наши люди вернутся домой. Благодарен всем партнерам за бесценную помощь. Мы никогда не забудем, что свет и тепло в наших домах прошлой зимой удалось сохранить во многом благодаря поддержке друзей, которые обеспечили нам средства для обороны", - отметил министр обороны.