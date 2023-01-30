Резніков у Парижі зустрінеться з міністром оборони Франції: говоритимуть про посилення ППО

У вівторок, 31 січня, міністр оборони України Олексій Резніков має відвідати Париж. Міністр планує обговорити із Францією посилення військової допомоги для ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
"Резніков у вівторок прибуде до Парижа, де зустрінеться зі своїм французьким колегою, міністром збройних сил Себастьяном Лекорню", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Лекорню запросив Резнікова у листі від 25 січня. Міністри обговорюватимуть обладнання, яке Франція може передати Україні. Зокрема, точаться дискусії щодо можливостей надання систем протиповітряної оборони.
Резніков повинен відвідати компанію Thales, де йому буде представлена РЛС середньої дальності GM 200. Вона може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP-T. Уряди Франції та Італії ведуть переговори щодо надання однієї з них українським військовим.
Нагадаємо, за даними французьких ЗМІ, міністри оборони Франції та Італія під час особистої зустрічі домовилися придбати 700 зенітних ракет на суму 2 млрд євро.
Пізніше Міністерство оборони Франції підтвердило угоду з Італією про купівлю 700 зенітних ракет. Вони призначені для системи протиповітряної SAMP-T, яку готують Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.