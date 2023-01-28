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Італія та Франція закуплять Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T

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Рим, Субота 28 січня 2023 10:15
Італія та Франція закуплять Україні 700 зенітних ракет для комплексу SAMP-T Фото: Україні закуплять 700 ракет для системи ППО SAMP-T (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Італія та Франція домовилися закупити 700 зенітних ракет для комплексу протиповітряної оборони SAMP-T, який готуються передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання l’Opinion.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню у п'ятницю, 27 січня, відвідав Рим, де зустрівся з італійським колегою Гвідо Крозетто. За даними видання, глави Міноборони обговорили передачу Україні ЗРК SAMP-T, відомий як Mamba.

Міністри також домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 на суму близько 2 млрд євро.

Французький міністр підтвердив свій візит до Рима, а також те, що серед тем переговорів була Україна.

"Сьогодні в Римі ми узгодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони", - написав Себастьян Лекорню у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше видання Reuters повідомляло, що Франція та Італія наблизилися до завершення угоди про передачу Україні системи ППО ЗРК SAMP-T.

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