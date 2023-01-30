Резников в Париже встретится с министром обороны Франции: будут говорить об усилении ПВО

Во вторник, 31 января, министр обороны Украины Алексей Резников должен посетить Париж. Министр планирует обсудить с Францией усиление военной помощи для ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Резников во вторник прибудет в Париж, где встретится со своим французским коллегой, министром вооруженных сил Себастьяном Лекорном", - говорится в материале. Лекарню пригласил Резникова в письме от 25 января. Министры обсудят оборудование, которое Франция может передать Украине. В частности, ведутся дискуссии о возможностях предоставления систем противовоздушной обороны. Резников должен посетить компанию Thales, где будет представлена РЛС средней дальности GM 200. Она может быть интегрирована в систему противовоздушной обороны SAMP-T. Правительства Франции и Италии ведут переговоры о предоставлении одной из них украинским военным.