Резніков про падіння ракети в Молдові: є кілька версій, але зачекаємо на розслідування

Україна чекатиме на результати розслідування падіння ракети на території Молдови, яке проводять місцеві правоохоронці. При цьому вже є кілька версій.

"Я не хочу на випередження говорити. У мене є уявлення, але завжди є кілька версій. Ми зачекаємо на результати розслідування наших колег з Молдови. Нам нема чого приховувати, у нас повна самооборона, ми теж застосовуємо ракети, щоб збивати повітряні цілі. Тому все може бути. Ми поділимося нашими висновками з молдавськими колегами. Головне, що ні в кого немає претензій до нас", - заявив він.

При цьому прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сьогодні розповіла, що фрагменти ракети, що впали на території країни, є розгінним блоком, вони не містили вибухових речовин.