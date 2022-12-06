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Резніков про падіння ракети в Молдові: є кілька версій, але зачекаємо на розслідування

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Київ, Вівторок 06 грудня 2022 19:43
Резніков про падіння ракети в Молдові: є кілька версій, але зачекаємо на розслідування Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна чекатиме на результати розслідування падіння ракети на території Молдови, яке проводять місцеві правоохоронці. При цьому вже є кілька версій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Я не хочу на випередження говорити. У мене є уявлення, але завжди є кілька версій. Ми зачекаємо на результати розслідування наших колег з Молдови. Нам нема чого приховувати, у нас повна самооборона, ми теж застосовуємо ракети, щоб збивати повітряні цілі. Тому все може бути. Ми поділимося нашими висновками з молдавськими колегами. Головне, що ні в кого немає претензій до нас", - заявив він.

При цьому прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця сьогодні розповіла, що фрагменти ракети, що впали на території країни, є розгінним блоком, вони не містили вибухових речовин.

Нагадаємо, 5 грудня під час масованого обстрілу України Росією на територію Молдови впала ракета.

Пізніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що до інциденту точно має відношення Російська Федерація.

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