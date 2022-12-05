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Данілов про ракету, що впала в Молдові: точно має відношення до Росії

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Київ, Понеділок 05 грудня 2022 19:14
Данілов про ракету, що впала в Молдові: точно має відношення до Росії Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Ракета, що впала на території Молдови в ході масового удару по Україні 5 грудня 2022 року, точно має відношення до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова на телемарафоні.

"Що стосується ситуації щодо Молдови та інших країн... Я не говоритиму про те, що відбувалося на території Польщі. Але те, що стосується території Молдови, це точно ракета, яка має відношення до Російської Федерації", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про падіння ракети на півночі Молдови. Уламки знайшли в саду в районі міста Бричани, силовики оточили місцевість.

У Міністерстві закордонних справ України вже заявили, що подібні випадки підтверджують факт того, що терор Росії є загрозою безпеці не лише нашої країни.

Зазначимо, у листопаді уламки ракети впали на території Польщі. На сьогодні не виключається версія того, що це була ракета української системи С-300, випущена на перехоплення.

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