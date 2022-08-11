Резников озвучил ожидания от конференции в Копенгагене

По словам Резникова, он ожидает прагматичного, конструктивного и конкретного разговора с союзниками Украины. Он надеется, что Запад и в дальнейшем будет помогать нашим бойцам в сопротивлении врагу.

Как отметил Резников, во время конференции, союзники Украины могут предложить:

учебные программы для наших бойцов;

программы по разминированию украинских территорий;

продолжение изготовления и поставки нужного нашим защитникам оружия.

Как отмечает The Guardian, во время выступления Резников заявил, что договоренности и слова России ничего не стоят.

"То что можно сделать? Это решение очевидно. Россия процветает, когда ей удается нас разделить, когда она противостоит нам лицом к лицу, взимая свои ресурсы и обыгрывая нас. Россия терпит поражение и отступает, когда теряет инициативу, и встречает скоординированное сопротивление",- заявил министр обороны Украины.