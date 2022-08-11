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Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 млн евро

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 13:06
Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 млн евро Фото: Метте Фредериксен премьер-министр Дании (flickr.com Valsts kanceleja)
Автор: Сергей Пышкин

Во время международной конференции доноров в Копенгагене, Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Британия заявила о дополнительных поставках Украине ракетных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Дания, со своей стороны, планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро.

"Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир. Сегодня мы подтверждаем нашу преданность поддержке Украины", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия передаст Украине три дополнительные реактивные системы залпового огня и ракеты к ним.

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