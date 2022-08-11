Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 млн евро

Во время международной конференции доноров в Копенгагене, Великобритания и Дания объявили об увеличении помощи Украине в виде денег и оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир. Сегодня мы подтверждаем нашу преданность поддержке Украины", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Дания, со своей стороны, планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро.

Британия заявила о дополнительных поставках Украине ракетных систем залпового огня , которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия передаст Украине три дополнительные реактивные системы залпового огня и ракеты к ним.

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