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Резніков озвучив очікування від конференції в Копенгагені

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 11 серпня, розпочалась оборонна конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. Українська сторона розраховує на продовження допомоги в спротиві Росії.

Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив міністр оборони України Олексій Резніков відповідаючи на запитання кореспондента "Укрінформу".

За словами Резнікова, він очікує прагматичної, конструктивної та конкретної розмови з союзниками України. Він сподівається, що Захід й надалі допомагатиме нашим бійцям в супротиві ворогу.

Як відзначив Резніков, під час конференції, союзники України можуть запропонувати:

  • навчальні програми для наших бійців;
  • програми з розмінування українських територій;
  • продовження виготовлення та постачання потрібної нашим захисникам зброї.

Як відзначає The Guardian, під час виступу Резніков заявив, що домовленості та слова Росії нічого не стоять.

"То що можна зробити? Це рішення очевидне. Росія процвітає, коли їй вдається нас розділити, коли вона протистоїть нам віч-на-віч, стягуючи свої ресурси і обігруючи нас. Росія зазнає поразки та відступає, коли втрачає ініціативу, і зустрічає скоординований опір", - заявив міністр оборони України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Британія передасть Україні три додаткові реактивні системи залпового вогню та ракети до них. Тим часом Данія планує збільшити фінансову допомогу Україні на 110 млн євро.

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