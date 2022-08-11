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Резников озвучил ожидания от конференции в Копенгагене

Новина українською →
Четверг 11 августа 2022 13:38
Резников озвучил ожидания от конференции в Копенгагене Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 11 августа, началась оборонная конференция североевропейских союзников по поддержке Украины. Украинская сторона рассчитывает на продолжение помощи в сопротивлении России.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил министр обороны Украины Алексей Резников отвечая на вопрос корреспондента "Укринформа".

По словам Резникова, он ожидает прагматичного, конструктивного и конкретного разговора с союзниками Украины. Он надеется, что Запад и в дальнейшем будет помогать нашим бойцам в сопротивлении врагу.

Как отметил Резников, во время конференции, союзники Украины могут предложить:

  • учебные программы для наших бойцов;
  • программы по разминированию украинских территорий;
  • продолжение изготовления и поставки нужного нашим защитникам оружия.

Как отмечает The Guardian, во время выступления Резников заявил, что договоренности и слова России ничего не стоят.

"То что можно сделать? Это решение очевидно. Россия процветает, когда ей удается нас разделить, когда она противостоит нам лицом к лицу, взимая свои ресурсы и обыгрывая нас. Россия терпит поражение и отступает, когда теряет инициативу, и встречает скоординированное сопротивление",- заявил министр обороны Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия передаст Украине три дополнительные реактивные системы залпового огня и ракеты к ним. Тем временем Дания планирует увеличить финансовую помощь Украине на 110 млн евро.

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