Резников ответил Кремлю, почему Сребреница не повторится на Донбассе
Трагедия в Сребренице (Босния и Герцеговина) в 1995 года не может повториться на Донбассе, как это якобы допускает Российская Федерация. Для этого нет ни единой предпосылки.
Об этом в интервью "Украинской правде" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
"Они нам рассказывают о Сребренице? Но в Совбез ООН вносилась в свое время резолюция, проект Британии с Соединенными Штатами, признать события в Сребренице геноцидом. Эта резолюция не прошла, потому что Россия воспользовалась правом вето", - отметил Резников.
По его словам, такой трагедии не может быть на Донбассе, поскольку с 2014 года две трети территории уже освободили - это около 200 населенных пунктов.
"Кто-то может сказать, что там хоть где-то было какое-то кровопролитие? Нет! Люди живут свободным, спокойной жизнью. Вот ответ. У нас нет ни религиозного различия, ни этнического различия. У нас есть только вещь, которая называется "завезенная контрабандой из соседнего государства идеология" и их военные, и подконтрольные вооруженные формирования", - добавил Резников.
Отметим, ранее в Кремле заявляли, что в случае возобновления полномасштабной войны на Донбассе примет меры, чтобы "не допустить там повторения событий, подобных тем, что произошли в 1995 году в Сребренице".
Отметим, в ходе геноцида в Сребренице 13-22 июля 1995 года во время войны в Югославии боснийские сербы реализовали массовое убийство около 8 000 боснийских мусульман.
Напомним, ранее Резников заявил, что Россия недооценила Украину, поэтому ее риторика изменилась.
Он также выразил уверенность, что Россия не сможет получить воду для оккупированного Крыма даже силовым способом.