Резніков відповів Кремлю, чому Сребрениця не повториться на Донбасі
Трагедія в Сребрениці (Боснія і Герцеговина) в 1995 року не може повторитися на Донбасі, як це нібито допускає Російська Федерація. Для цього немає жодної передумови.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
"Вони нам розповідають про Сребреницю? Але в Радбез ООН вносилася свого часу резолюція, проект Британії зі Сполученими Штатами, визнати події в Сребрениці геноцидом. Ця резолюція не пройшла, тому що Росія скористалася правом вето", - зазначив Резніков.
За його словами, такої трагедії не може бути на Донбасі, оскільки з 2014 року дві третини території вже звільнили - це близько 200 населених пунктів.
"Хтось може сказати, що там хоч десь було якесь кровопролиття? Ні! Люди живуть вільним, спокійним життям. Ось відповідь. У нас немає ані релігійної відмінності, ані етнічної відмінності. У нас є тільки річ, яка називається "завезена контрабандою з сусідньої держави ідеологія" і їх військові, і підконтрольні збройні формування", - додав Резніков.
Зазначимо, раніше в Кремлі заявляли, що в разі відновлення повномасштабної війни на Донбасі вживе заходів, щоб "не допустити там повторення подій, подібних до тих, що відбулися в 1995 році в Сребрениці".
Зазначимо, в ході геноциду в Сребрениці 13-22 липня 1995 року під час війни в Югославії боснійські серби реалізували масове вбивство близько 8 000 боснійських мусульман.
Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що Росія недооцінила Україну, тому її риторика змінилася.
Він також висловив упевненість, що Росія не зможе отримати воду для окупованого Криму навіть силовим способом.