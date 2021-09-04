Резников: отказ РФ освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников отреагировал на очередные обыски и задержания людей в Крыму. Он призвал к ужесточению международных санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
Резников напомнил о задержании пятерых крымских татар, среди которых заместитель главы Меджлиса Нариман Джелялов.
Министр назвал эти задержания "зашкаливающим цинизмом" России, ведь они произошли после обнародования доклада генсека ООН о положении с правами человека в оккупированном Крыму.
"Нариман Джелялов был участником саммита Крымской платформы. Обыски и задержания - это прямой ответ ООН и всему международному сообществу, что Россия в дальнейшем будет игнорировать и нарушать международное право. Это - пощечина всем, кто заявлял о необходимости защиты прав человека и о поддержке Украины", - убежден Резников.
Он призвал международное сообщество применить свое влияние на Кремль, чтобы немедленно освободить всех украинских пленников, захваченных в Крыму и в ОРДЛО.
"Отказ России освободить захваченных людей - это основание ужесточить международные санкции", - добавил министр.
РБК-Украина писало, что сегодня утром к заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля пришли с обыском в селе Первомайское Симферопольского района Крыма.
После обысков его задержали и вывезли в неизвестном направлении.