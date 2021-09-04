Рєзніков: відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков відреагував на чергові обшуки та затримання людей у Криму. Він закликав до посиленням міжнародних санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

Рєзніков нагадав про затримання п'ятьох кримських татар, серед яких заступник глави Меджлісу Наріман Джелялов.

Міністр назвав ці затримання "захмарним цинізмом" Росії, адже вони відбулися після оприлюднення доповіді генсека ООН щодо становища з правами людини в окупованому Криму.

"Наріман Джелялов був учасником саміту Кримської платформи. Обшуки та затримання - це пряма відповідь ООН і усій міжнародній спільноті, що Росія надалі ігноруватиме і порушуватиме міжнародне право. Це - ляпас усім, хто заявляв про необхідність захисту прав людини і підтримку України", - переконаний Рєзніков.

Він закликав міжнародну спільноту застосувати свій вплив на Кремль, щоб негайно звільнити усіх українських бранців, захоплених і в Криму, і в ОРДЛО.

"Відмова Росії звільнити захоплених людей - це підстава посилити міжнародні санкції", - додав міністр.