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Резніков очікує, що навчання українських пілотів на F-16 почнуться у липні

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти можуть розпочати навчання на американських винищувачах F-16 у липні. До цього потрібно затвердити програму навчань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Маємо надію, що вони розпочнуться у липні, але за умови, що буде затверджена програма навчань", - сказав він.

За словами Резнікова, навчальна програма вже готується. Сам міністр налаштований оптимістично щодо навчань українських пілотів на F-16.

"Визначені відповідальні особи, програма до початку липня буде прописана, вона буде оголошена, я оптимістично можу сказати, що в липні навчання вже почнуться", - наголосив глава Міноборони.

F-16 для України

Нагадаємо, партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі Україні сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори. Проте, за даними Politico, партнери розглядають Румунію як можливе місце для навчання ЗСУ.

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що навчання українців на F-16 розпочнуться у серпні, а самі літаки Україна зможе отримати через шість-сім місяців.

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F-16Олексій РезніковАвіація УкраїниВійськова допомога