Резников ожидает, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в июле

"Надеемся, что они начнутся в июле, но при условии, что будет утверждена программа учений", - сказал он.

По словам Резникова, обучающая программа уже готовится. Сам министр настроен оптимистично по поводу учений украинских пилотов на F-16.

"Определены ответственные лица, программа к началу июля будет прописана, она будет объявлена, я оптимистично могу сказать, что в июле обучение уже начнется", - подчеркнул глава Минобороны.

F-16 для Украины

Напомним, партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи Украине современных истребителей, в том числе F-16.

Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы. Однако, по данным Politico, партнеры рассматривают Румынию как возможное место для обучения ВСУ.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что учения украинцев на F-16 начнутся в августе, а сами самолеты Украина сможет получить через шесть-семь месяцев.

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