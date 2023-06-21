Politico повідомило, в якій країні Захід може навчати українських пілотів на F-16

Коаліція західних країн розглядає Румунію як можливе місце для навчання українських льотчиків польотам на винищувачах F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Зокрема, група працює над укладенням контракту на проведення тренувальних польотів на полігоні в Румунії", - йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що Lockheed Martin, яка виробляє F-16, проводитиме навчання. Подробиці про навчальну програму з'являлися поступово відтоді, як минулого місяця її підтримав президент США Джо Байден.

Нідерланди і Данія очолюють багатонаціональні зусилля з навчання, але партнери ще не вирішили питання про те, які країни нададуть літаки, необхідні для навчання.

"Європейські офіційні особи не підтвердили і не спростували, що обговорюється пропозиція про навчання українських пілотів у Румунії. Представник міністерства оборони Нідерландів сказав тільки, що партнери працюють над створенням навчального центру F-16 у Східній Європі. Але дискусія про те, яка країна пожертвує літаки, ще не врегульована", - пише Politico.

Скільки літаків має Румунія та яку роль вона відіграє у НАТО

ВПС Румунії експлуатують парк із 17 вживаних F-16, придбаних у Португалії, і купують ще 32 літаки в Норвегії. Однак нещодавно Бухарест затвердив план закупівлі більш досконалих F-35.

Країна відіграє вирішальну роль у місії НАТО з охорони повітряного простору за допомогою міжнародної оперативної групи, що займається постійним патрулюванням європейського неба. Країни НАТО регулярно намагаються перехопити російські літаки, що літають у цьому районі.

На запитання, чи ведуться переговори про навчання українських пілотів у Румунії, в Міноборони країни не підтвердили і не спростували, що країна перебуває на розгляді.

Але, коментуючи ситуацію в ширшому плані, Міністерство повідомило в електронному листі в середу, що країна вітає ініціативу зі створення коаліції союзників по НАТО для навчання пілотів F-16.

F-16 для України

Партнери зазначають, що передача винищувачів буде можлива лише після навчання пілотів. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони вже почались.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, нещодавно заявила, що готова допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.