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Резніков очікує перші танки від партнерів вже найближчим часом

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна найближчим часом очікує від партнерів перші танки. Вони прибудуть вже з підготовленими екіпажами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку глави Міноборони Олексія Резнікова.

"Вільний світ створив "танкову коаліцію", щоб допомогти Україні перемогти у цій війні. Вже найближчим часом ми очікуємо перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами", - написав Резніков.

Також міністр пожартував, що сьогодні вночі 4 російські танки "вдерлися" до ЄС та НАТО, маючи на увазі передачу Україною партнерам декілька трофейних російських танків.

"Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам... 24 лютого громадяни чотирьох країн - Німеччини, Литви, Латвії та Естонії - одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну тільки у вигляді музейних експонатів", - пише Резніков.

Він нагадав, що влітку перші такі експозиції приймали наші друзі у Польщі та Чехії.

"Це також повинно стати сигналом для росіян. У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше - огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку", - додав Резніков.

Нагадаємо, що Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі 14 танків Leopard 2.

Тим часом міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін розраховує поставити танки Leopard 2A6 до України в останній тиждень березня.

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